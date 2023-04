LuFisto agregada a show de GCW en Detroit

La empresa independiente de lucha libre Game Changer Wrestling, sigue su periplo por suelo estadounidense con una serie de eventos a todo lo largo del venidero mes de mayo.

La miembro del Salón de la Fama de la Lucha Libre Independiente LuFisto regresará a Game Changer Wrestling. LuFisto ha sido agregada al evento «The Way I Am» de GCW el 20 de mayo en Detroit, Michigan. La luchadora a la que se enfrenta será anunciada en una fecha posterior.

*DETROIT UPDATE*

Just Signed:

Indie Wrestling Hall of Famer LUFISTO returns to GCW on May 20 in DETROIT!

Plus:

East West vs MCMG vs Macizos

Maki vs Shazza

JWM vs Crazy King

Ninja Mack

Bussy

Nick FN Gage

+more

