En el pasado mes de diciembre 2022, Griff Garrison informó a través de su cuenta de Twitter que seria baja en AEW debido a una lesión. y que debía pasar por el quirófano sin especificar una fecha para su regreso a la acción.

Had to go under the knife today. I’ll be back in no time. pic.twitter.com/qlC7DQB59u — Griff Garrison (@griffgarrison1) December 16, 2022

El último combate de Garrison en AEW se emitió el 8 de noviembre 2022 en AEW Dark, cuando hizo equipo con Brian Pillman Jr. para hacer frente a The Factory (Cole Karter y QT Marshall). Una lucha que 'The Varsity Blondes' acabó perdiendo.

Garrison a pocas semanas de regresar

La estrella de AEW Brian Pillman Jr. habló con Fightful sobre Garrison, quien ha estado fuera de acción desde diciembre de 2022 luego de someterse a una cirugía. Pillman le dijo a la publicación que su compañero está a unas tres semanas de poder volver a tomar golpes.

Él está bien. Acabo de hablar con él. Le faltan unas tres semanas para el golpe. Entonces, en unas tres semanas, su cuerpo podrá soportar el castigo que el negocio impone a nuestros cuerpos. Lo que significa que estará muy sano en unas tres semanas. Así que estoy muy emocionado por él. Como sabes, Griff es un gran atleta, un chico muy guapo. Teníamos una gran historia, un gran futuro juntos. Así que estoy ansioso por ver qué sucede cuando regrese.

En ausencia de Garrison, Pillman se ha asociado con Brock Anderson, un hombre con el que Pillman dice que ha sido un verdadero placer unirse, especialmente desde que su padre se asoció con el padre de Brock, Arn Anderson.

Mientras tanto, he sido bendecido con Arn Anderson y Brock Anderson. Lo cual es una locura porque mi madre siempre me dijo que Arn sería un amigo de la familia, que estaría allí para mí. Simplemente se completó el círculo para mí, ¿sabes? La profecía se hizo realidad. Arn me ha reclutado en su faccion. Brock y yo no hemos tenido nada más que líneas desde que formamos equipo. Hemos estado haciendo equipo juntos. Tenemos algunos grandes combates por venir en AEW Dark. Tenemos un par de victorias por venir que aún no se han emitido. Espero con ansias lo que viene en el futuro. Tal vez nos veas en uno de los shows de la casa que se avecinan. Tal vez Corbin, Kentucky, quién sabe.