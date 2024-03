Makhachev: «Gaethje vs.Holloway es una pelea inútil por un cinturón inútil»

Islam Makhachev criticó duramente la pelea por el título de BMF en UFC 300. Justin Gaethje (25-4 MMA, 8-4 UFC) defiende su título de BMF contra Max Holloway (25-7 MMA, 21-7 UFC) el 13 de abril en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El campeón de peso ligero de UFC, Makhachev, esperaba que su próxima defensa del título fuera contra Gaethje, pero después de que “The Highlight” fuera amonestado contra Holloway, Makhachev quedó desconcertado por el enfrentamiento.

«No quiero molestar a la gente, pero esta es una pelea inútil por un cinturón inútil. Nadie gana nada con esta pelea. Tengo tres muchachos: (Arman) Tsarukyan, (Charles) Oliveira y Gaethje, pero a Tsarukyan y Oliveira ya les gané. Pero tengo a Gaethje: merece luchar por el título ahora. Este es un buen momento para él.

“Mostró una buena actuación en las dos últimas peleas. Para Holloway, ya tiene un nuevo campeón (en peso pluma) y ahora puede pelear con (Ilia) Topuria. Pero pusieron (a Gaethje y Holloway) uno contra el otro. No sé. Esta pelea para mí, no es nada. Para los fanáticos, será una buena pelea. A ambos les gusta dar daño, les gusta pelear, les gusta boxear siempre. Pero para mí y para la división (ligera), la pelea no significa nada”.

Makhachev tiene como objetivo regresar en junio. Con Gaethje contra Holloway y Charles Oliveira contra Arman Tsarukyan en abril, Makhachev cree que es poco probable que se produzca un cambio rápido para ninguno de ellos. Es por eso que centró su atención en Dustin Poirier , quien noqueó a Benoit Saint Denis el pasado sábado en UFC 299.