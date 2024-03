Kamaru Usman. «Khamzat Chimaev no tiene nada de especial»

Khamzat Chimaev no tenía el aura invencible que Kamaru Usman esperaba. Usman (20-4 MMA, 15-3 UFC) intervino con menos de 10 días de anticipación para enfrentar a Chimaev (13-0 MMA, 7-0 UFC) en una pelea de peso mediano en octubre pasado en UFC 294. Después de un comienzo difícil En la ronda, Usman se recuperó, pero se quedó corto en una derrota por decisión mayoritaria .

Cuando se le preguntó si veía algo especial en el invicto Chimaev, el ex campeón de peso welter Usman dice que algo de confianza en sí mismo lo habría ayudado a prevalecer.

“En ese tipo de peleas y en esas posiciones llegas a construir algo en tu mente y en tu cabeza. Y ahora todo el mundo, especialmente ahora en esta máquina de UFC, de MMA, lo construye en su cabeza«.

“Luego entras y dices: ‘Eso no fue especial’. No había nada diferente que no haya visto. Si le hubiera dado un poco más, si me hubiera dado un poco más de crédito, habría resultado totalmente diferente”.

Usman fue derribado y colocado en algunas posiciones comprometedoras en el round 1 contra Chimaev. Pero a medida que avanzaba la pelea, pudo defenderse de los agarres de Chimaev y sacar lo mejor de algunos de los intercambios de golpes. Sin embargo, fue demasiado poco y demasiado tarde para Usman.

“Salimos y de inmediato dispara, y yo digo: ‘Oh, mierda. Es un poco más grande de lo que pensaba, pero nada especial. Él está en la cima y yo digo: ‘Estos golpes realmente no duelen’. Nada especial.’

“Luego me puse de pie y fue el primer golpe que le di. Pensé: ‘Oh, está bien’. Puedo hacer esto.’ Pero fue después del final de la pelea que en mi cabeza estaba diciendo: ‘¿Por qué? ¿Por qué dudé de mí mismo? No vuelvas a hacer eso’”.