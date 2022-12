Magomed Ankalaev insiste en que no se derrumbará bajo el “poder polaco” de Jan Blachowicz en UFC 282 , y dice que nada le impedirá capturar el título vacante de peso semipesado.

Ankalaev (18-1 MMA, 9-1 UFC) se enfrentará a Blachowicz (29-9 MMA, 12-6 UFC) en el evento principal del sábado, que se lleva a cabo en T-Mobile Arena y se transmite por pay-per-view después de las preliminares en ESPN2 y ESPN+. El cinturón está en juego luego de que Jiri Prochazka sufriera una grave lesión en el hombro que podría dejarlo fuera por más de un año, y ahora se coronará a un nuevo campeón.

Con una racha ganadora de nueve peleas de UFC, la mejor división, Ankalaev ha estado en la cima de la categoría de peso de 205 libras durante algún tiempo. Su oportunidad ahora ha llegado, y tiene la intención de aprovecharla.

“Finalmente llegó el día, el día que hemos esperado durante tanto tiempo, mostraremos lo que valemos este sábado, vendremos y tomaremos lo que es legítimamente nuestro. Básicamente lo hice paso a paso. Prácticamente sabía que en algún momento no tendrían la opción de darme una pelea por el título”.

Antes de la lesión de Prochazka, Ankalaev estaba programado para pelear contra Blachowicz en una pelea de tres asaltos como el evento principal del cartel. La pelea ahora está programada para 25 minutos, y aunque Ankalaev tiene en alta estima a Blachowicz, intentará infligir un castigo cada segundo que transcurra en el reloj.

“No puedo decir nada malo sobre Blachowicz como oponente”, dijo Ankalaev. “Es un gran peleador. Es un gran tipo. Pero la cosa es que esta pelea es mi sueño. Esta es mi oportunidad. Haré lo que sea necesario para asegurarme de salir de ese octágono con el título”.

Si Ankalaev captura el cinturón vacante, ya tiene una lista de peleas potenciales en el horizonte. El presidente de UFC, Dana White, ha dicho que Glover Teixeira será el siguiente en la fila, luego Prochazka tendrá la oportunidad de reclamar el oro una vez que se recupere de la lesión.

Sin embargo, quienquiera que venga por él, Ankalaev dijo que estará listo y que tiene la intención de mantener el oro en los años venideros.

“Estoy aquí, no estoy tratando de ir a ningún lado. Entonces, una vez que obtenga este título, no intentaré escapar. Me quedaré aquí y esperaré a cualquiera que esté listo para pelear. Cualquiera que quiera quitarme ese título de mi cinturón, me aseguraré de pelear tantas veces como pueda”.