Jan Blachowicz no esperaba pelear por un título en UFC 282, pero ahora que lo está, tiene la intención de aprovechar al máximo la oportunidad.

Luego de que Jiri Prochazka sufriera una grave lesión en el hombro que lo obligó a dejar vacante el título de peso semicompleto, UFC promovió el enfrentamiento entre Blachowicz (29-9 MMA, 12-6 UFC) y Magomed Ankalaev (18-1 MMA, 9-1 UFC) al evento principal del sábado, colocando el cinturón en el evento principal de pay-per-view en T-Mobile Arena. Los preliminares se transmiten por ESPN2 y se transmiten por ESPN+.

Blachowicz no sabía que su pelea se cambiaría a cinco asaltos con el oro en juego hasta que aterrizó en Las Vegas. Pero una vez que se elevaron las apuestas, ajustó su mentalidad para estar preparado para el momento.

“Regalo anticipado de Navidad, lo disfruto, es lo que es. Yo fui el último en enterarme. Estaba en el avión cuando sucedió todo. … No puedo creer al principio. … Creo que merezco esta pelea después de (Aleksandar) Rakic, pero Jiri quiere tomar una revancha con Glover (Teixeira), así que tengo que esperar, hacer una pelea más. Pero el universo trabaja conmigo muy bien. Yo con Jiri la mejor recuperación, pero me arriesgaré y volveré a ser el campeón”.

Es un lugar único para que Blachowicz lo aterrice. La primera vez que ganó el cinturón de UFC, fue como consecuencia de la vacante de Jon Jones, y terminó venciendo a Dominick Reyes. Ahora lucha por el cinturón vacante una vez más, y podría convertirse en el primero en la historia de UFC en tener múltiples reinados de títulos al ganar un campeonato vacante.

“No es mi culpa. Quiero pelear contra Jon Jones, pero él no quiere pelear contra mí. Nadie sabe lo que está haciendo en este momento. También quería pelear contra Jiri, pero él quería la revancha. Ahora es una lesión, así que no es mi culpa. Esto no es lo que elijo, pero es lo que es. es el campeonato Esto es lo más importante para mí”.

Recuperar el oro alrededor de su cintura no será una tarea fácil para Blachowicz. Su oponente, Ankalaev, trae una racha ganadora de nueve peleas al evento y ha mostrado fallas mínimas. Sin embargo, el objetivo de Blachowicz es encontrarlos y confía en poder hacerlo.

“Mira su récord, 17-1, racha de nueve victorias, así que es hora de detenerlo y hacer su récord de 17-2. Pero seguro que es uno de los mejores. Tengo mucho respeto por sus habilidades y va a ser una pelea difícil. Espero una pelea dura, y estoy listo para esta pelea dura”.

Si Blachowicz logra superar a Ankalaev, ya tiene una cola de posibles retadores en fila. El presidente de UFC, Dana White, dijo que una revancha con Glover Teixeira, quien terminó con el primer reinado de Blachowicz por sumisión en UFC 267 en octubre de 2021, sería lo primero en llegar, luego, cuando Prochazka regrese de una lesión, tendrá una oportunidad por el título. Blachowicz dijo que estará listo para todo, y que no despreciaría a ningún contendiente.

“Después del sábado no pelearé contra Jiri. Él no quiere pelear contra mí. Él elige una pelea diferente, no yo. Así que estoy listo para él cuando esté sano. … Es de forma natural. Creo que seré el próximo… Glover será el mejor enfrentamiento para mí en la defensa del título nuevamente, y esta vez demostraré que puedo vencerlo”.