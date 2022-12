El contendiente de peso pluma Yair Rodríguez no obtuvo exactamente lo que quería de la UFC, pero eso no cambiará la forma en que ve el desafío que tiene por delante.

La estrella mexicana buscaba pelear contra el campeón Alexander Volkanovski, pero en cambio obtuvo una pelea por el título interino contra el también contendiente principal Josh Emmett . El enfrentamiento se concretó cuando UFC terminó concediendo a Volkanovski su deseo de desafiar a Islam Makhachev por el título de peso ligero en un esfuerzo por convertirse en campeón de dos divisiones. Volkanovski pelea contra Makhachev el 11 de febrero en el evento principal de UFC 284 en Australia. La tarjeta también presenta la pelea por el título interino de Rodríguez (14-3 MMA, 9-2 UFC) contra Emmett (18-2 MMA, 9-2 UFC).

“Sí, estoy feliz independientemente de cualquier oportunidad que se haya presentado. No importa si es por un cinturón o no. Siempre tengo que prepararme contra los mejores, y en este caso el mejor para mí es Josh Emmett. Si no lo hago, entonces puedo ser sorprendido en la pelea.

“Para mí, cualquier pelea que tenga frente a mí, es la pelea más importante de mi vida, tal como lo he hecho en las anteriores. Estoy completamente concentrado en Josh Emmett. Me preocuparé por las oportunidades futuras cuando llegue allí”.

Rodríguez luego agregó: “En términos del pasado, me hubiera gustado pelear contra el campeón real y no pelear por un cinturón interino, pero así es como se desarrollaron las cosas, y no voy a desperdiciar la oportunidad. El UFC me está dando la oportunidad de pelear por un título interino, lo cual es una gran oportunidad y no voy a dejar que se desperdicie”.

Para Rodríguez, Emmett bien podría ser el mejor peso pluma del planeta y no Volkanovski. Se niega a ver el desafío de otra manera. El peleador de 30 años reconoció que Emmett es un peleador y no se dejará engañar para que lo tome a la ligera solo porque Volkanovski no está involucrado en esta pelea por el título.

“Es un rival muy difícil. Es muy peligroso, agresivo, duradero y duro. Tiene muy buen cardio. Entonces es un peleador muy completo.

“Como mencioné, sería un gran error de mi parte no respetarlo y no considerarlo como el luchador que es. Me estoy tomando esto muy en serio. Y nada, solo estoy centrado en conseguir la victoria a toda costa”.