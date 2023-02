Mackenzie Dern planea volver a raíces del jiu-jitsu

Mackenzie Dern quiere volver a su pan y mantequilla contra Angela Hill. Dern (12-3 MMA, 7-3 UFC) buscará recuperarse cuando se enfrente a Hill (15-12 MMA, 10-12 UFC) en un evento de UFC Fight Night el 13 de mayo.

Campeón mundial de ADCC y no-gi en jiu-jitsu, Dern ha obtenido siete victorias en su carrera por sumisión. Aunque tuvo éxito derribando a sus oponentes en sus dos derrotas recientes, no pudo acabar con ellos y eso la molesta.

“Como Mackenzie, la campeona mundial de jiu-jitsu, si estoy en el suelo, debería someter a cualquiera de las chicas. Entonces, de esa manera, siempre voy a esforzarme. Es por eso que estoy entrenando tanto jiu-jitsu solo para mantener el jiu-jitsu siempre es mi última prioridad, un poco, porque estaba tratando de llevar mis ataques a donde debe estar, mis derribos, todas estas cosas”.

“Pero ahora, estoy como, ‘Está bien, lo estoy logrando ahora, pero necesito terminarlo’. Solo tengo cinco minutos para llegar al suelo, para someterme, y todavía tenemos golpes y todas esas cosas. Así que necesito estar al día con mi jiu-jitsu”.

Estilísticamente, Hill es un enfrentamiento favorable para Dern en el papel. Pero Dern reconoció que Hill ha crecido exponencialmente como peleadora y tiene mucha más experiencia que ella.

“Me sentí así con todas las chicas con las que peleé, así que aprendí a no subestimar a ninguna de ellas, porque realmente todo lo que necesitan es una defensa decente, tal vez usar la jaula. Ángela tiene mucha experiencia en jaulas. Eso definitivamente es algo que me pone como, ‘Hombre, no puedo cometer un error con ella’. Tengo que asegurarme de que si golpeo, golpeo fuerte. Si me muevo, me muevo bien de pie. Si está en el suelo, no se levanta. Y eso es.”