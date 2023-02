Dober: “Los fanáticos quieren verme golpear a Paddy”

Drew Dober cree que hay muchos fanáticos de UFC a los que les encantaría verlo derrotar a Paddy Pimblett con algunos golpes.

El hombre de 34 años viene de una actuación de Fight of the Night donde detuvo a Bobby Green en la segunda ronda en diciembre pasado. Dober tuvo que superar una primera ronda difícil para resolver la defensa de Green, y la victoria fue su tercera victoria consecutiva por detención para culminar un tremendo 2022.

Ahora, el peso ligero número 14 del UFC, Dober está ansioso por tener su próximo enfrentamiento en los libros y tratar de aumentar su racha de victorias. Han circulado rumores sobre la posibilidad de que el peleador de 34 años se enfrente a Pimblett a continuación, que es una pelea que Dober le dijo a Michael Bisping y Anthony Smith que ya está preparado para aceptar.

“Esa es una pelea emocionante. Quiero decir, creo que todos quieren verme golpear a Paddy en la boca y probar su teoría de ‘Scouser’. Pero en realidad todo depende de su campo. No estoy por encima de pelear con nadie, y especialmente con alguien tan querido como este tipo. Pero la pelota está en su tejado, así que he aceptado. Estoy a favor, estoy listo para ir cuando él quiera. Ahora solo lo estamos esperando”.

Dober admitió que aún no hay nada en el papel para asegurar un enfrentamiento entre los dos, pero entiende que Pimblett tiene la capacidad de elegir sus peleas gracias a su considerable base de fanáticos.

“No diría que me ‘ofrecieron’, ya que he estado poniendo mi nombre en la mezcla para pelear con él. Ahora estamos averiguando qué quiere hacer el UFC con Paddy. Y cuando tienes x-muchos seguidores en Instagram, ¿verdad? Como si él tuviera que tomar las decisiones. Y sí, veremos qué quiere y lo aceptaré”.

Pimblett solo se unió a UFC en 2021, pero rápidamente se convirtió en una estrella en ascenso en la división de peso ligero de la promotora. Su personalidad descarada junto con tres finalizaciones consecutivas para comenzar su carrera en UFC lo establecieron de inmediato como un peleador que vale la pena ver, pero su actuación más reciente en UFC 282 ciertamente no fue la salida más dominante que ha tenido.

Dober ha estado en la lista de UFC desde 2013 y ha estado haciendo mejoras constantes a lo largo de su carrera para ganar su lugar actual en la clasificación de peso ligero. Además de los tres finales que obtuvo el año pasado, las últimas seis victorias del jugador de 34 años se produjeron por detención.