Lyra Valkyria retuvo el Campeonato Femenil de NXT

Aunque Xia Li está luchando actualmente en el elenco de Raw, durante dos semanas ha aparecido en NXT, y su objetivo ha sido acorralar a la nueva Campeona NXT, Lyra Valkyria y finalmente tendría su lucha por el título.

Sin embargo, antes de iniciar el combate, Xia golpeó a Lyra, dejándola fuera de combate en ese momento.

Xia just took out Lyra before the match! 😱@XiaWWE@Real_Valkyria#WWENXT pic.twitter.com/FJVaCrzzHh

— WWE on TNT Sports (@wweontnt) November 22, 2023