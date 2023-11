Blair Davenport y Josh Briggs clasificaron a las Iron Survivor Challenge

JBL anunció a sus cuatro seleccionados para participar en las eliminatorias del Iron Survivor Challenge, presentando dos combates muy interesantes.

En primer lugar, en la categoría masculina, Carmelo Hayes se enfrentó a Josh Briggs en un combate sumamente intenso, donde la agilidad de Mello contrarrestó el poderío de Briggs durante varios minutos.

Sin embargo, el vaquero pudo responder y emparejó las acciones, con lo que el combate estuvo parejo por varios momentos, pues ambos luchadores pudieron contrarrestar a su oponente.

Briggs sorprendió a Hayes con un fuerte antebrazo y un inesperado mortal hacia atrás para llevarse la victoria y clasificar al combate en Deadline.

Wow! Lexis King cost Carmelo Hayes the match. Josh Briggs qualifies for the Iron Survivor Challenge Match.#WWENXTpic.twitter.com/HEPEEg51SB

— Fightful Wrestling (@Fightful) November 22, 2023