Luke Gallows: «Stephanie McMahon me dijo…»

El integrante de Good Brothers y The O.C. Luke Gallows revela una conversación con «The Billion Dollar Princess» Stephanie McMahon de sus primeros días en WWE allá por 2005 cuando era conocido como Freakin Deacon y fue enviado al extinto territorio de desarrollo Deep South Wrestling así como también tuvo algunos combates en eventos no televisados de Raw con oponentes como «The Awesome One» The Miz. Aquella primera etapa en la compañía duraría hasta 2010 y lo vería convertirse en Festus o unirse a CM Punk.

► Los inicios de Luke Gallows

«Pensé, ‘Tengo una mente creativa. Voy a crear un personaje que haga que todos tengan que mirarme’. Comencé a hacer todas estas cosas extrañas. John Laurinaitis me dijo que necesitaba dejarme crecer el cabello porque había demasiados calvos. Tenía 20 años pero parecía de 50, con un ‘skullet’ similar al de Damien Demento. Pensé, ‘Quiero llevar esto un paso más allá.’ Ya había un luchador con una serpiente; la serpiente ya estaba en la lucha libre. ¿Qué es lo siguiente que repugnaría a la gente? Una araña. Odio las arañas, y la mayoría de la gente también. Hablé con el Original Assassin Jody Hamilton, que en paz descanse. Le pregunté, ‘¿Qué opinas de esto?’ Él me dijo, ‘Ve a la tienda de mascotas y consigue una. Veamos qué podemos hacer con ella.’ Fui y compré una tarántula. La saqué de la jaula y me mordió inmediatamente. Pensé, ‘¿Qué voy a hacer con esto?’.

«Comencé a experimentar con la tarántula y desarrollé un gimmick en el que tenía una personalidad dividida. Era un luchador violento y temible, pero la araña me hablaba porque tenía esquizofrenia. Cuando la araña me hablaba, lo hacía a través de mí con una voz aguda, y yo entraba en un promo extraño, luego me daba una bofetada en la cara y decía, ‘Sentirás la ira y la furia del Freakin Deacon.’ Era algo muy raro, al estilo de Ultimate Warrior o Papa Shango, con cosas de magia loca. Los promos eran extraños, pero capturaron el interés de todos. Un mes después de empezar con estos promos, Stephanie McMahon me vio. Ella dijo, ‘Eres realmente, realmente raro’. Yo pensé, ‘Ahhh.’ Ella añadió, ‘Sé tan raro como puedas ser’«, cuenta el veterano en Talk’n Shop.

