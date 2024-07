Durante su aparición en el panel de Ringside Colectibles en la San Diego Comic-Con 2024, el «Best in the World» de WWE CM Punk se mostró abierto a formar una nueva facción:

«No voy a decir que no, porque uno nunca dice nunca. No lo veo en un futuro cercano, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. Eso es algo ‘cool’ ahora mismo en cuanto al estado de la compañía ahora mismo. Creativamente hablando, creo que este es el vestidor más productivo y creativo en el que he estado. Las ideas no son ignoradas ni tumbadas, y la gente está ansiosa por compartir ideas. Así que algún día alguien podría tener una brillante idea que yo ignore y no sepa verla, y me mostraría receptivo a cualquier idea mientras sea buena».

► CM Punk recuerda Straight Edge Society

Una nueva porque el oriundo de Chicago fue de finales de 2009 a mediados de 2010 en la misma compañía el líder de Straight Edge Society, grupo que también formaban Luke Gallows, Serena Deeb y Joey Mercury. Los cuatro intentaban imponer el reconocido estilo de vida straight edge de Punk, el cual implica abstenerse del consumo de alcohol, drogas y tabaco.

The Straight Edge Society November 27th 2009 Smackdown pic.twitter.com/IRpKgHtDKe — The Many Debuts in WWE (@TheDebutsInWWE) July 20, 2024

Tuvieron rivalidades notables con Superestrellas de renombre como Rey Mysterio, quien enfrentó al comandante de la agrupación en WrestleMania XXVI o en Over the Limit 2010, donde tuvieron un combate en el que si el enmascarado perdía debía someterse a ellos y si lo hacía CM Punk, lo cual ocurrió, debía raparse la cabeza, lo cual hizo.

La Straight Edge Society se acabó disolviendo cuando WWE apostó todavía más por el «Best in the World» como talento en solitario y no tanto por sus compañeros, quienes acabaron dejando la empresa para emprender otras aventuras en la lucha libre profesional. Hoy, Gallows está en la empresa, Serena en AEW y Mercury en ROH como productor.

«Fue un momento especial en mi carrera. Pude ser, ya sabes, siempre escuchamos a la gente decir, ‘Oh, mi personaje era yo llevado al máximo,’ y hombre, eso realmente era yo llevado al máximo. El sermoneador, tomas todo lo que es estereotípico sobre el straight edge y todo el movimiento y la subcultura, y llegas a interpretar eso como un villano en la televisión. Fue el mejor momento de mi vida. Fue muy divertido ser súper sermoneador. Intentar tejer muchos pequeños tonos religiosos. Intentar imponer mis cosas a otras personas de esa manera. Era el villano definitivo. Fue el mejor momento de mi vida», recordaba CM Punk en la convención.

CM Punk and Triple H segment 14 years ago today “I’m bringing the Straight Edge Society with me.” “By entire SES you mean like both of them?” pic.twitter.com/oeP5RLKHKn — Vick (@Vick_8122) April 19, 2024