En 2024, The Judgment Day lo forman: Dominik Mysterio, Liv Morgan, Finn Bálor, JD McDonagh y Carlito. En 2022, la facción nació cuando Damian Priest se unió a Edge en su lucha con AJ Styles en WrestleMania 38. Más tarde, Rhea Ripley se les sumó en WrestleMania Backlash. Los tres estuvieron provocando el caos hasta que un par de meses después «The Rated-R Superstar» se vio traicionado por sus dos amigos, ayudados por Finn Bálor.

► Damian Priest pensó que WWE lo despediría en 2022

Nos detenemos en ese momento en que el miembro del Salón de la Fama hoy en AEW –actualmente se está recuperando de una grave lesión– abandonó el grupo, como hemos hecho en ocasiones anteriores –en alguna de ellas descubrimos que él y la compañía no tenían la misma visión para el futuro del mismo-, para descubrir que Damian Priest pensó que WWE lo iba a despedir. «The Archer of Infamy» revela también a Justin Barrasso de Sports Illustrated que los tres se enojaron.

«Acabábamos de tener un gran momento al unirnos para formar The Judgment Day. Se sentía como si no hubiera pasado el tiempo, y luego fue Edge quien me dijo que lo estaban sacando del grupo. Esperó para decírmelo después de una noche de televisión mientras estábamos de gira. Pensé que todo había terminado. Estaba tan molesto. Cuando Rhea se enteró, estaba aún más enojada que yo. Edge también estaba enojado. Todavía hablo con él, fue uno de nuestros mayores partidarios. Cuando me lo dijo, recuerdo que dijo: ‘Todo esto, para nada.’ Y yo repetí eso: para nada. Así es como se sentía en ese momento. Estaba esperando la llamada telefónica para ser despedido. Obviamente, resultó ser muy diferente.»

¿Qué opinas del presente del Judgment Day?

