Ludwig Kaiser, feliz por su ataque a Giovanni Vinci

Anoche en Raw, ocurrió lo impensado. El imperio de Imperium se desbarató. Y es que Ludwig Kaiser decidió atacar brutalmente a Giovanni Vinci, luego de que estos cayeran derrotados por un error de Vinci en una lucha ante Kofi Kingston y Xavier Woods de The New Day. Gunther vio el ataque y estuvo de acuerdo.

Ahora, el alemán Kaiser ha reaccionado al brutal ataque que le propinó a Vinci, con unas palabras que realmente destacan que Kaiser se quitó un peso de encima al atacar a Vinci, a quien seguramente ya consideraba un estorbo y una carga para él y para Imperium.

Drop them if they pull you down ⚓️

Time to rise ⭐️ #LK #LudwigKaiser#EuropeanElegance#APlusEVERYTHING pic.twitter.com/BpzHo5p2Fv

— 𝐋𝐮𝐝𝐰𝐢𝐠 𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 (@wwe_kaiser) April 23, 2024