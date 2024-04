Booker T sabe por qué conecta con los fans

El Miembro del Salón de la Fama WWE, Booker T, estuvo recientemente como invitado en el programa de radio Busted Open Radio de Sirius XM. Allí, uno de los panelistas, Mark Henry, reconoció y felicitó a Booker T por lograr algo que a él le ha llegado a parecer complicado desde que es un hombre que habla en los medios y da su opinión, y eso es, conectar con los aficionados y poder comunicar y expresar sus sentimientos a través de palabras para que los fans de la lucha libre profesional lo escuchen.

Y es que Booker T es un hombre con grandes habilidades ante el micrófono. No solo es comentarista actualmente en NXT, sino que tiene su propio video podcast The Hall of Fame, que a su vez, se emite por ESPN Radio en Texas. Booker T respondió de esta forma al halago de Mark Henry:

► Booker T da la clave para expresarse ante los fans de la lucha libre y conectar con ellos

«La clave es abordar las cosas genuinamente y desde un lugar de positividad, como otros hicieron antes que yo cuando estaba empezando en el negocio. Doy muchas opiniones a lo largo de la semana, pero respaldo todo lo que digo.

«Nunca digo nada que no pueda decir en la cara de alguien. Nunca voy a menospreciar a alguien o intentar derribarlo. Siempre estoy tratando de levantar a alguien. Se trata de dar críticas constructivas a esos jóvenes que están tratando de llegar a ese próximo nivel. Si crees que puedes hacerlo solo, estás muy equivocado.

«Yo mismo soy el ejemplo perfecto de necesitar ayuda mientras ascendía en las filas. Necesitaba un equipo entero de personas que me ayudaran a llegar a ese próximo nivel. Y no solo para llegar allí, sino para mantenerme.

«En particular, le doy crédito al primer campeón mundial negro de la historia, Ron Simmons, por establecer el ejemplo. Ron Simmons fue mi mentor, hombre. Ron me estaba enseñando todo el tiempo a evitar cualquier problema que pudiera impedirle hacer historia para ese tipo que viene detrás de mí»,