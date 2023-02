Los Lucha Brothers regresan a la actividad en AEW Dynamite

Después de haber perdido el Campeonato de Tríos junto a PAC a manos de The Elite, Penta el Zero Miedo y Rey Fénix no había vuelto a ver acción en AEW y ahora regresarán en Dynamite.

El 11 de enero de 2023 terminó el reto por el título en una lucha de escaleras, donde Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson se quedaron el título, el cual portaba hasta el momento Death Triangle.

Tras más de un mes fuera de la televisión, AEW anunció que The Lucha Brothers estarán regresando a la programación, aunque aún se desconoce contra quién lo estarán haciendo.

No se ha anunciado que Death Triangle esté desintegrado, pero al momento solo los mexicanos son los que estarán apareciendo en el programa, esperando que PAC haga su regreso pronto.

También queda abierta la posibilidad que el conjunto encabezado por los enmascarados pueda buscar una revancha por el cetro; sin embargo, de momento no sabemos qué sucederá con ellos.