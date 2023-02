Tony Khan está interesado en comprar la WWE mientras tienen bajo su mando AEW y ROH. Han pasado unos cuantos días desde que no tenemos novedades sobre la venta de la compañía McMahon, aunque realmente parece improbable que vaya a venderse a la familia Khan. Aún así, veremos qué sucede cuando se presenten las ofertas. Eso si finalmente se vende, pues muchos lo siguen viendo como algo que no va a suceder. Mientras que otros tienen ganas de saber cómo funcionaría esa conjunción de empresas.

► Tony Khan prefiere los elencos separados

Lo único que podemos adelantar es que los elencos se mantendrían separados, según señala Tony Khan en Bex & Buster. Aunque eso no tiene por qué significar que no se mezclaran, y viéramos un lunes por la noche en Raw (suponiendo que se siguiera llamando igual) una lucha con Kenny Omega y Seth Rollins.

“Si fuera dueño de otra compañía de lucha libre además de las dos que ya tengo, sería un gran desafío, pero creo que nos gustaría mantener listas separadas, tal como he tratado de mantener AEW y Ring of Honor, donde hay un cruce entre el compañías, pero ambas tienen un sólido negocio de pago por evento y AEW tiene una excelente televisión. Pronto, tendré más de qué hablar sobre cuándo y dónde estará la televisión semanal de Ring of Honor en HonorClub y, en el futuro, cuándo y dónde. Vamos a grabar esos programas. Hay un ejemplo de lo que haríamos en cuanto a mantener el negocio de pago por evento separado, pero tener algún cruce. Sin duda sería diferente si fuera una compañía diferente. Con AEW y Ring of Honor, estoy muy contento con lo que estamos haciendo. Ciertamente, si surgieran otras oportunidades en términos de adquisiciones, ciertamente estaría interesado en (ellas)”.

¿Te gusta cómo Tony Khan está manejando AEW y ROH?