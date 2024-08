Los grandes ganadores de UFC 305

El UFC 305 se celebró anoche (sábado 17 de julio de 2024) en el RAC Arena de Perth, Australia Occidental, con una pelea por el título de peso medio en la que Dricus du Plessis sometió a Israel Adesanya por estrangulamiento en la cuerda trasera para conseguir su primera defensa del título. En el evento coestelar, Kai Kara-France noqueó al favorito local, Steve Erceg, en el primer asalto.

► El mayor ganador: Dricus Du Plessis

Dicen que no se es campeón hasta que no se defiende el título por primera vez, así que «DDP» ya puede decir que lo es (aunque ya lo era), después de obligar a «The Last Stylebender» a dar una palmada en el cuarto asalto. Du Plessis capeó el temporal varias veces, después de que pareciera que Adesanya encontraba su ritmo y conectaba sus golpes.

Sin inmutarse, «Stillknocks» resistió, se aferró a su plan de juego y, finalmente, empezó a conectar sus propios golpes en el cuarto asalto. Ello le permitió recurrir a los derribos y, en última instancia, conseguir una llave trasera en su segundo intento. Con una gran victoria sobre «The Last Stylebender» en el bolsillo, «DDP» eleva su racha de victorias a 10 y suma triunfos consecutivos sobre Adesanya, Sean Strickland y Robert Whittaker, el único hombre que tiene derecho a presumir de ese logro.

► El mayor ganador: Kai Kara-France

En una noche llena de grandes ganadores en un evento de pago por evento (PPV) no tan apilado, Kai Kara-France sale como uno de los mayores ganadores debido al impacto que su victoria puede tener en su carrera. Al llegar a su pelea contra Steve Erceg, que venía de perder su combate por el título contra el campeón del peso mosca, Alexandre Pantoja, Kara-France llevaba una racha de dos derrotas seguidas y apenas se aferraba a su número 4 en la clasificación.

Pero el neozelandés puso patas arriba la división, y a Erceg, con una contundente victoria por nocaut en el primer asalto, su decimotercera victoria de este tipo. Se coloca en una posición inmejorable para luchar por el título o, como mínimo, para una pelea eliminatoria.

► Menciones honoríficas: Carlos Prates y Dan Hooker

No mire ahora, pero la división del peso welter tiene un nuevo jugador en la ciudad. Claro, Prates tiene sólo dos victorias hasta ahora bajo la bandera de la UFC, pero han sido salidas tremendas, ganando por nocaut consecutivo sobre Charlie Radtke, y luego, por supuesto, durmiendo Li Jingliang con un impresionante gancho de izquierda anoche.

Son ya nueve victorias consecutivas por nocaut para «La Pesadilla», que aumenta a 10 su racha de triunfos. Por si fuera poco, esta victoria llegó el día de su cumpleaños, delante de su hija, y se llevó a casa la friolera de 50.000 dólares en bonificaciones tras la pelea. No podía haber sido una noche mejor para él.

Hay que ser sincero, no había muchas posibilidades para Hooker (nº 11) contra Mateusz Gamrot, pero «El Ahorcado» salió como un poseso y parecía un peleador completamente renovado. No sé si fueron los nuevos tatuajes que lucía o el año de descanso que tuvo entre una pelea y otra, pero su aspecto era magnífico y dominó al número 5 del mundo en la categoría de peso ligero para imponerse por decisión unánime. Ya son tres victorias consecutivas para Hooker, que la semana que viene dará un gran salto en la clasificación.