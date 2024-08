¿Descarta AEW volver al Wembley Stadium tras All In 2024?

Era previsible que AEW no podría mantener la candencia necesaria para llenar cada verano el Wembley Stadium. La primera edición de All In fue un acontecimiento excepcional, agotando boletos y haciendo historia en la lucha libre, y reproducir eso en una segunda entrega se antojaba complicado, como demuestra la venta de boletos del show del próximo domingo.

Una tercera vez de forma consecutiva sobre Wembley habría corrido el riesgo de rayar el ridículo, y sabedores de ello, AEW anunció esta semana que All In 2025 tendrá lugar sobre suelo americano, concretamente sobre Texas, mercado bastante rentable. Mientras, de cara a 2026, All In sí recalaría otra vez en Londres, aunque sin determinar al amparo de qué recinto, seguramente de menor capacidad que el célebre estadio.

La noticia del cambio de sede de All In, lógicamente, cayó como jarro de agua fría para los seguidores británicos. Pero estos mantendrán su dosis anual de AEW, según expuso Tony Khan bajo reciente entrevista en The Dan LeBatard Show.

«Volveremos a Inglaterra en 2026. Y puedes apostar a que nos verás allí también en 2025. No será AEW All In, será algo diferente , pero tenemos grandes planes en agenda también para el año que viene».

Probablemente se trate de un PPV al uso del calendario de AEW, desde un escenario de capacidad media en Londres. O tal vez se trate de algunas grabaciones televisivas, como ocurrirá por primera vez la próxima semana en Cardiff (Gales), justo antes de All In, cuando los Élite ocupen la Utilita Arena de dicha ciudad.

AEW no será capaz de llenar cada año el Wembley Stadium, pero las islas británicas suponen territorio rentable para la empresa, y cuanto menos, esta querrá desembarcar allí una vez al año.

En cualquier caso, Fightful revela ahora que AEW no descarta volver a ocupar el Wembley Stadium con All In 2026, aunque quisiera evitar falsas expectativas para 2025.

«Una de las razones que nos dieron para que el anuncio se hiciera antes de celebrar la edición de All In de este año , sugerida por esa misma fuente, era que probablemente querían evitar expectativas poco realistas para un anuncio en el show de este año, al igual que el año pasado. Se nos ha dicho que un regreso a Wembley podría darse en algún momento».

«Mientras los dos primeros All In de la marca All Elite Wrestling han tenido lugar en Londres, Inglaterra, se tomó la decisión de trasladar el evento. Fightful Select ha sabido que meses atrás hubo una consideración importante para celebrar el evento fuera de Londres . El jueves, se anunció que All In 2025 tendrá lugar en Dallas en el Globe Life Field.

