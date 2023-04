Lo que DC quiere para Sergei Pavlovich

Daniel Cormier cree que Sergei Pavlovich debe servir como suplente para Jon Jones vs. Stipe Miocic. Pavlovich (17-1 MMA, 6-1 UFC) anotó su sexto nocaut consecutivo en el primer asalto cuando detuvo a Curtis Blaydes en el combate estelar del UFC Fight Night 222 del pasado sábado.

Pavlovich dijo que tiene la intención de esperar al ganador de la proyectada pelea por el título de peso pesado entre el campeón Jones (27-1 MMA, 21-1 UFC) y Miocic (20-4 MMA, 14-4 UFC), pero Cormier sugiere que se pese como reserva al igual que lo hizo para la pelea por el título vacante de Jones contra Ciryl Gane en UFC 285.

“Me peso y me siento allí como suplente“, dijo Cormier sobre Pavlovich en su programa de ESPN “DC & RC”. “No sé si vuelvo a pelear, porque contra Ciryl Gane, nadie lo sabía, pero él era el suplente. Así que se sentó allí, hizo el peso, y luego, cuando Jon y Ciryl lucharon, se quedó fuera. Pero le pagaron algo de dinero. No quieres arriesgarte a que tu dinero se acabe. Usted todavía recibe el pago a lo largo del viaje, mientras que todavía puede tener la oportunidad de luchar contra el campeón.

“Esto es lo que pasa con esos peleadores de reserva. En la mayoría de los casos, especialmente en el peso pesado, si él está programado para luchar como una copia de seguridad, y Stipe y Jon están luchando, si Jones se cae, la pelea se cancelará. Si Miocic se cae, entonces simplemente lo deslizan en, por lo que no va a luchar contra Stipe por el cinturón. Él lucharía contra Jones por el cinturón, por lo que podría prepararse como si se estuviera preparando para luchar contra Jon Jones y estar listo para luchar contra él en caso de que reciba la llamada.”

El presidente de la UFC, Dana White, dijo que la promoción tiene como objetivo el combate entre Jones y Miocic en el Madison Square Garden de Nueva York este otoño. Con la lágrima en la que está, Cormier incluso piensa que Pavlovich peleando contra el ex campeón Miocic a continuación sería considerado un paso atrás.

“Lo haría, porque cualquier otra cosa ahora sería pelear hacia atrás“, agregó Cormier. “Incluso pelear contra Stipe sería pelear hacia atrás para Sergei Pavlovich, y no sé si ahora mismo necesita hacer eso“.