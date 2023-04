Rockhold: Estaba cansado de UFC y tratar con ellos

Luke Rockhold está a unos días de comenzar el capítulo post-UFC de su carrera como luchador, y ya le está encantando. El peleador de 38 años terminó su contrato con la UFC el pasado agosto en una pelea de la noche en la que perdió por decisión ante Paulo Costa. Rockhold necesitaba ver lo que había en el mundo de la agencia libre de los deportes de combate.

“Quería ver otras cosas”, declaró Rockhold a MMA Junkie. “Estaba cansado de la UFC y de tratar con ellos. Necesitaba un descanso. Necesitaba un descanso. Las peleas me habían torturado las piernas, así que necesitaba cambiar de aires. Definitivamente sigo muy interesado en los deportes de combate, pero la UFC y su estructura, no era para mí en ese momento”.

Rockhold siente que está consiguiendo lo que buscaba como agente libre. Firmó un lucrativo contrato con BKFC, pero tiene la libertad de hacer MMA, boxeo, grappling o cualquier deporte de combate que no sea boxeo sin guantes. La libertad de ser un pistolero a sueldo a estas alturas de su carrera como luchador ha sido refrescante.

“Veremos si me gusta“, dijo Rockhold. “Pero creo que hay muchas otras opciones para mí también, así que no voy a estar atado a una cosa como la UFC. Eso es lo que le quita la diversión. Ahora hay tantas posibilidades con el boxeo y los combates de exhibición. Puedes salir ahí fuera y elegir a quien quieras y por lo que quieras y conseguir que todo el mundo esté intrigado y emocionado al mismo tiempo. Es algo que me hace seguir adelante. Estar atrapado en esa puerta giratoria de la UFC y que ellos elijan por mí, es como ‘No, no es para mí. Ya he hecho esa m*erda'”.

El viaje de Rockhold fuera de la UFC comienza este sábado. No busca convertirse en campeón en BKFC. Está fuera para conseguir las peleas más interesantes que hay, mientras cobra los cheques más grandes disponibles. No está seguro de lo que le deparará el futuro más allá de Perry, pero en cualquier caso, está entusiasmado.

“Creo que el campeón no es realmente relevante. No merece mi tiempo”, dijo Rockhold cuando se le preguntó por sus objetivos. “Mike Perry es la pelea interesante. Quiero una pelea que me emocione, que emocione a los fans y que j*da pague las facturas. Esta es la pelea que la gente quiere ver, y estoy entusiasmado con ella. Creo que es una gran pelea de regreso“.