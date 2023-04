Chad Mendes: El dinero habla mucho

Chad Mendes no ha perdido su deseo de competir, pero tiene que valer la pena para que pueda continuar más allá de BKFC 41. Mendes se enfrenta a Eddie Álvarez en la pelea estelar del sábado en el 1STBANK Center de Denver. El cartel principal se retransmitirá por FITE TV a un precio de 49,99 dólares.

Mendes, varias veces aspirante al título de la UFC, dijo que sigue en plena forma, pero admite que una de sus principales motivaciones es el dinero.

“El dinero habla por sí solo“, dijo Mendes a MMA Junkie Radio. “Obviamente siento que todavía estoy en mi mejor momento. No he llegado al punto en el que diga: ‘Tío, me estoy quedando atrás’ y empiece a flojear en los entrenamientos y a recibir palizas ni nada por el estilo. Sigo haciéndolo muy bien. No tengo problemas de salud, toco madera ahora mismo, pero obviamente siento que todos estamos jugando con fuego cada vez que entramos ahí. … Tengo una familia y para mí esto ya no es una necesidad.

“El dinero que obtengo de la lucha no es algo que necesite absolutamente. Tengo otros negocios que tienen éxito y van muy bien. (Me mantienen ocupado y son cosas que me encanta hacer, pero me gusta seguir compitiendo. Sigo teniendo ganas de hacerlo. Cuando estaba en la UFC, pensaba que el dinero no merecía la pena. El dinero lo vale ahora por las dos últimas peleas que he tenido con esta organización.”

Mendes, de 37 años, se retiró de las MMA en 2019 antes de firmar un acuerdo de peleas múltiples con BKFC en 2021. Se burló de la jubilación nuevamente en una entrevista reciente, pero mientras no esté recibiendo demasiado daño y gane grandes cheques de pago, podría tomar una pelea más después de Álvarez.

“Dije que ésta podría ser la última. No lo sé”, dijo Mendes. “Vamos a ver cómo va esto. Si salgo ahí, y es una pelea muy exitosa para mí y no recibo una tonelada de daño y el dinero es correcto y el oponente es correcto, entonces tal vez voy a hacer una más. No se. Pero me lo estoy tomando pelea a pelea. Sinceramente, no estaba seguro de si iba a hacer otra después de la primera”.