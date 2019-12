3 x 3: Lo mejor y lo peor de Raw (23 de diciembre 2019)

Este lunes se celebró el penúltimo episodio de Raw del 2019, donde tuvimos las secuelas de lo sucedido hace una semana. Como era de esperarse, tuvo sus altibajos, y ya está trazándose un rumbo en las rivalidades de la marca roja, de cara a Royal Rumble 2020.

El prsente episodio de Raw tuvo como uno de los elementos centrales la destrucción que están causando Seth Rollins y AOP; primero contra Kevin Owens al inicio del programa, y ya sobre el final, se hicieron cargo de Rey Mysterio y Samoa Joe, en ese orden. Seguramente, los tres podrían unirse temporalmente para hacerles frente.

LO MEJOR Y LO PEOR DE RAW 23 DE DICIEMBRE 2019

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de Raw, en orden descendente:

LO PEOR

3- Kevin Owens vs. Mojo Rawley

El encuentro fue muy regular y es bueno que Kevin Owens ganara; Sin embargo, no se entiende por qué tuvo que recibir tanto castigo con las sillas por parte de una persona que realmente no ha tenido mucho protagonismo en televisión desde hace mucho tiempo. Para alguien que de por sí tiene que luchar contras las probabilidades al enfrentarse a Seth Rollins y sus «minions» de AOP, esto no le hace ningún favor.

Evidentemente, Rollins y sus secuaces aparecieron en el ring y le propinaron una paliza a K.O., lo cual no era ninguna sorpresa.

2- Lana

Cuando uno ve que se enfrentarán Cedric Alexander contra Bobby Lashley, se puede hacer la idea de que «The All Mighty» ganaría, pero que Alexander daría un buen encuentro. ¿Hay una forma de empeorar la situación? La respuesta es sí. Este encuentro, sin ser particularmente malo (gracias en gran parte a Alexander), fue interrumpido por sendos comerciales y la interrupción de Lana, que fácilmente consumió más de la mitad del tiempo oficial.

Una cosa es que Lana actúe en favor de Lashley con una breve distracción al réferi en un momento de necesidad, lo cual es predecible; otra distinta es cortar totalmente el flujo del encuentro con el anuncio de la boda a mitad de la lucha, cuando podía haberse dado al inicio o al final (igual, no creíamos que Alexander fuera a ganar esta), lo cual privó de un potencial buen encuentro aquí.

Al final del día, Rusev tampoco intervino, por lo que no sabemos si ya viró la página, o si tendrá alguna sorpresa guardada para los tortolitos en el día de la boda.

1- Erick Rowan

Parece que las luchas de Erick Rowan tendrá un lugar asegurado en este ranking si semana a semana se da lo mismo: llega con su jaula, se enfrenta a un luchador local o de bajo cartel, este intenta curiosear la jaula, y es destrozado. Ya es hora de que Rowan tenga una dirección definida y una rivalidad algo seria dentro de la programación de WWE. Y además, que hubieran más pistas o avances respecto a lo que guarda en esa jaula.

LO MEJOR

3- ¿Becky Lynch vs Asuka?

Becky Lynch hizo su aparición y fue directo al grano: Quiere a Asuka y que la nipona ponga fecha y lugar. ¿El motivo? En Royal Rumble de inicios de este año la «Emperatriz del mañana» la venció limpiamente y ahora «The Man» quiere cobrar esa deuda pendiente.

Asuka también dio lo suyo, primero burlándose de la Campeona de Raw por haber perdido en TLC y luego diciéndole que ella quiere ser «Asuka 2 cinturones». Aparentemente van camino a enfrentarse en Royal Rumble (todavía no es oficial). Este es un ejemplo de un segmento corto, simple y efectivo.

2- The OC vs. Randy Orton y The Viking Raiders

Sin duda, fue el mejor encuentro de la noche y los rudos pudieron aprovechar la desventaja que tenía Orton en su rodilla. Aunque siempre es cuestionable el famoso 50-50 que otorga WWE en las rivalidades, en esta ocasión una victoria de The OC era necesaria, para darles credibilidad de cara a contender por el Campeonato en Parejas de Raw que ostentan los vikingos. Styles también cobró venganza de la derrota sufrida a manos de Orton una semana atrás.

1- Samoa Joe y AOP

Luego de que concluyera por descalificación el encuentro entre Seth Rollins y Rey Mysterio, el castigo de AOP hacia el mexicano continuó, llegando hasta la mesa de comentarios, donde un altruista Samoa Joe no quiso ceder su espacio y terminó siendo castigado.

Fue un buen final para un Raw cargado de muchas luchas rápidas, pero que este segmento en particular deja una sensación de «despertar a un monstruo» en Samoa Joe, quien seguramente junto a Owens y Mysterio, podrán hacerle frente al trío de rudos en un futuro cercano, considerando que la buena noticia de la «paliza» recibida por Joe, es que ya podría tener el alta médica para competir.