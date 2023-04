Lo admirable de Francis Ngannou, según Chatri

ONE Championship parece ser el favorito para contratar al ex campeón de peso pesado de la UFC Francis Ngannou, pero el CEO de la promoción Chatri Sityodtong le ha advertido que no será pan comido.

En una reciente entrevista con MMA Fighting, Chatri Sityodtong, CEO de ONE, reveló que la promoción hará pronto un gran anuncio sobre Ngannou, que se separó de la UFC en enero por una disputa contractual. Sityodtong dijo que ONE está listo para agregar a Ngannou a su división de peso pesado, y que la promoción también lo acomodará para sus actuaciones de boxeo, que fue una gran razón por la que dejó la UFC.

«Creo que va a haber grandes noticias sobre Francis en breve, y creo que se está tomando su tiempo», dijo Sityodtong. «Por las pocas interacciones que he tenido con Francis, es muy reflexivo, metódico y cuidadoso. Al mismo tiempo, es un hombre de principios. Eso es algo que he aprendido de él. Tiene muchos principios. Hace las cosas por principios. Un dólar por aquí, un dólar por allá no le hará cambiar de opinión. Son principios. Eso es lo más admirable de él. Al mismo tiempo, creo que el mundo es su ostra. Creo que es una gran atracción de pago por evento en boxeo o en MMA«.

En los últimos años, la división de peso pesado de la ONE ha incorporado a su nómina algunos nombres de gran talento, como el campeón Arjan Bhullar y el campeón interino Anatoly Malykhin, que están más que dispuestos a enfrentarse a Ngannou. Sityodtong advirtió de que «The Predator» no tendrá una caza fácil si firma la línea de puntos.

«Creo que lo tendrá difícil en nuestra división de peso pesado, para ser franco, lo he dicho públicamente y creo que es un gran reto para Francis», dijo Sityodtong. «Si nos fijamos en un tipo como Anatoly Malykhin, que está 12-0, fue un ex luchador del equipo nacional ruso, con un poder de KO de un solo puñetazo. Lleva 12 victorias y 0 derrotas, con un índice de victorias del 80%. Esa es la peor pesadilla a la que enfrentarse en un gran golpeador como Ngannou, pero al mismo tiempo Francis tiene un factor ‘X’. Es un monstruo gigante».