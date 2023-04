El TUF 31 que no pudo ser, según Gaethje

El ex campeón interino de peso ligero, Justin Gaethje, afirma que su compatriota Dustin Poirier rechazó una oferta para entrenar en The Ultimate Fighter 31 contra él a principios de este año, ya que ahora pone la mira en una salida por el título contra el actual campeón indiscutible, Islam Makhachev.

Gaethje, el actual número 3 del ranking de peso ligero, apareció por última vez en el UFC 286 en marzo en Londres, con una victoria por decisión mayoritaria sobre Rafael Fiziev en Londres para mantener su rango en el top-3 de la división.

Inmediatamente después de su victoria contra Fiziev, Gaethje señaló su interés en una potencial revancha por el título eliminatorio contra Poirier este verano, sin embargo, el nativo de Arizona afirma que el nativo de Lafayette rechazó la oportunidad de servir como entrenador contrario contra él en TUF 31.

«Antes de firmar la pelea con [Rafael] Fiziev, ellos [la UFC] me preguntaron si quería hacer The Ultimate Fighter con [Dustin] Poirier y él dijo que no«, dijo Justin Gaethje a Daniel Cormier durante una entrevista reciente. «No le culpo. Yo no lo haría si fuera él, cuando tienes tanto dinero. ¿Vas a pagarme 80.000 dólares por estar seis jodidas semanas lejos de mi familia? No, gracias.»

Y a pesar de señalar su interés en una potencial revancha de verano con Poirier, Gaethje ahora ha afirmado que una pelea por el título contra su compañero de establo de Dominance MMA, Makhachev es una pelea que está persiguiendo a continuación.

«Prefiero tener una pelea por el campeonato«, explicó Justin Gaethje.

Compitiendo por el oro indiscutible del peso ligero en mayo del año pasado en su Arizona natal, Gaethje sufrió una derrota unilateral por estrangulamiento en la primera ronda ante el ex campeón indiscutible, Charles Oliveira en «The Copper State».

Gaethje había fracasado previamente en unificar los títulos de peso ligero contra el entrenador y compañero de entrenamiento de Makahchev, Khabib Nurmagomedov en 2019, también dejando caer una derrota por sumisión en la segunda ronda cortesía de un estrangulamiento de triángulo.