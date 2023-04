Chatri sobre ONE y UFC: Hay dos grandes gigantes

Según el director ejecutivo de ONE, Chatri Sityodtong, a ONE Championship no le asusta la colaboración.

Durante una aparición en el programa «The MMA Hour» para promocionar ONE Fight Night 10, que se celebrará el 5 de mayo en Colorado, Sityodtong mencionó la idea cuando se le preguntó sobre la copromoción con los mayores competidores del deporte.

Poco habitual en las MMA, a menos que se trate de una asociación entre Bellator y RIZIN, Sityodtong está abierto a hacer negocios con Dana White y la UFC si surgiera la oportunidad.

«Sólo con la UFC», dijo Sityodtong a Helwani. «Mira, de nuevo, si nos fijamos en los peleadores más grandes de la industria de los deportes de combate, puros hechos y cifras. Olvídate del marketing. Puros hechos y cifras. El informe Nielsen de la industria, si eres un fan y no sabes nada, mira los seguidores que tiene ONE. Tenemos 70 millones de seguidores en las redes sociales en todo el mundo, cuando se incluye China y esas cosas. Creo que la UFC tiene más de 100 millones«.

Aunque ambas marcas tienen seguidores masivos y nombres legendarios en los dos bandos, sobre todo Conor McGregor en el caso de la UFC y Demetrious Johnson en ONE Championship, Sityodtong ve que se está gestando una disputa entre las dos promociones.

«Está muy claro que hay dos grandes gigantes: uno en el este y otro en el oeste«, afirmó Sityodtong.

Chatri Sityodtong afirmó que su talento puede competir con el de cualquiera, incluidos algunos de los mejores de la UFC, independientemente del reconocimiento de su nombre y de su valor.

«Creo de verdad en nuestro talento», afirmó Sityodtong. «No lo miro desde el punto de vista de la publicidad, de quién es bueno en las redes sociales, etcétera. De nuevo, muchas cosas se pueden comercializar mal: ‘¡este tío es increíble! En realidad, no es un gran peleador, pero es increíble en Twitter. Es increíble en la autopromoción y eso puede perderse en la confusión, especialmente con un aficionado ocasional o convencional».

Sityodtong llegó a decir que ONE tiene argumentos para ser la promoción número 1, simplemente por ser muy completa.

«Pero en ONE, puedo decir que cada uno de los luchadores de las distintas disciplinas es el mejor del planeta«, prosiguió. Citas transcritas vía MMAFighting.

La UFC rara vez ha realizado copromociones a lo largo de su historia, y es más conocida por comprar a sus competidores para obtener las listas más completas del planeta. Aunque es poco probable, está por ver si alguna vez se materializa una asociación como la de la UFC y ONE Championship.