Liv Morgan tomó a Maxxine Dupri bajo su ala en WWE

Unas horas atrás nos hacíamos eco -a través de sus declaraciones a Sean Ross Sapp– de cómo Maxxine Dupri hablaba de usar el movimiento Japanese Ocean Cyclone Suplex, de los nervios que tenía ante de su primer combate en WWE o de cómo reivindicaba a Alpha Academy. Ahora, tomando la misma entrevista, leemos a la luchadora revelando la ayuda que ha recibido de Liv Morgan desde sus comienzos.

► La ayuda de Liv Morgan

«Fue salvaje. Tuve como cuatro horas de aviso. Estaba muy nerviosa; realmente no estaba en NXT. Fue curioso porque tenía una corazonada. No sé por qué; no tenía ninguna razón para sentirlo, pero solo pensé, ‘Siento que podría ser yo’. Luego, fui a dormir el miércoles y no recibí ningún mensaje ni nada, y luego, el jueves por la mañana, me enteré de que lo haría en la televisión. Fue una locura. Fue estresante. Mi primer día, Liv Morgan me tomó bajo su ala y me mostró el lugar de comida, dónde maquillarme y cómo prepararme. Fue un día muy estresante y loco, pero estoy muy agradecida por eso».

Dupri también aprecia su tiempo con los Maximum Male Models:

«Creo que esa etapa de mi carrera siempre será muy especial para mí. Fue muy divertido. Me encontré a mí misma y realmente desarrollé quién soy y mi voz, y realmente pude trabajar en todas esas habilidades, lo cual fue genial. Eso es lo que lo hace tan genial. Ahora que estoy con [Alpha Academy], estoy trabajando en todas esas habilidades de entrevista y siendo más versátil. Así que solo estoy agradecida por todas las personas increíbles en esta empresa con las que he tenido la oportunidad de trabajar tan de cerca».

Y también está contenta por el éxito de LA Knight:

«Sí, estaba en NXT cuando él era LA Knight, así que vi cómo se desarrollaba eso. Es genial. Estoy feliz por él, excepto cuando me dejó como mi hermano, pero está bien. Realmente lo está haciendo genial».