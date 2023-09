WWE anuncia lucha entre Iyo Sky y Asuka

En el episodio reciente de WWE SmackDown, la ex campeona WWE apareció en ringside justo detrás de Dakota Kai, quien tenía el campeonato de Iyo Sky mientras ella y Bayley se enfrentaban a Charlotte Flair y Shotzi en una lucha por equipos. Asuka le arrebató el título a Kai, distrayendo a Bayley, lo que llevó a una victoria de Shotzi y Flair. Después del encuentro, Asuka e Iyo Sky se miraron fijamente después de que «La Emperatriz del Mañana» arrojara el campeonato a los pies de esta última. Luego, Asuka hizo una promo tras bastidores, diciendo que ambas se enfrentarán por el título en SmackDown en lugar de Fastlane.

► Iyo Sky vs Asuka: el esperado encuentro

Efectivamente, Asuka tendrá su oportunidad de recuperar el Campeonato Femenil WWE cuando se enfrente a en el episodio de SmackDown del 22 de septiembre. El anuncio se hizo en el episodio del viernes de «SmackDown», y confirmado por la propia WWE en sus redes sociales.

«LA PRÓXIMA SEMANA EN SMACKDOWN: ¡LA Knight luchará contra The Miz en una revancha de WWE Payback! EN DOS SEMANAS: ¡Iyo Sky defenderá su el Campeonato Femenil WWE ante Asuka!»

Asuka e Iyo Sky trabajaron juntas hace aproximadamente una década en Japón, pero nunca se enfrentaron en una lucha individual, salvo un combate no televisado en un espectáculo de la WWE el año pasado. Iyo Sky ganó el título en SummerSlam luego de canjear el maletín de Money in the Bank, apenas noventa segundos después de que Asuka lo perdiera esa misma noche frente a Bianca Belair.

Iyo Sky aprovechó el anuncio también para robarle una de las famosas frases de Asuka, en relación que no estaba lista para enfrentarla.

Asuka needs to get ready for IYO. #SmackDown pic.twitter.com/fpCncRgtfG — IYO SKY (@Iyo_SkyWWE) September 9, 2023

«Asuka necesita estar lista para Iyo»