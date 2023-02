En noviembre de 2017, Sarah Logan, Liv Morgan y Ruby Soho (antes Ruby Riott) llegaron al elenco principal de WWE como The Riott Squad. Aparecieron regularmente en WWE, pero lamentablemente nunca tuvieron un gran éxito antes de disolverse como trío en abril de 2020 cuando Logan fue liberada de su contrato debido a recortes presupuestarios en toda la empresa. Ruby salió en junio de 2021, dejando solo a Morgan en la WWE hasta fines del año pasado, cuando Logan reapareció como un misterioso personaje vikingo llamado Valhalla, quien acompaña a The Viking Raiders.

► Liv Morgan resalta el conocimiento que Sarah Logan tiene de la historia vikinga

Liv Morgan comentó durante una entrevista reciente con Ryan Satin en Out of Character sobre el nuevo personaje —Valhalla— de quien fuera su compañera, Sarah Logan, y cómo está emocionada por su ex compañera de facción. También mencionó el hecho de que Logan es una fanática de la historia vikinga, y precisamente es el personaje que utiliza su esposo Erik en WWE.

“Sí, quiero decir, ahora es muy diferente. Todo es diferente. Me refiero a la presentación, simplemente todo. Ella es más difícil ahora: el bebé, todo es diferente, pero es genial. Es muy, muy genial. Se siente como normal. Se siente como si nada hubiera pasado, ¿sabes? Tenerla de vuelta, se siente como si nunca se hubiera ido”.

“Es tan impresionante y es tan ella, y tiene tanto conocimiento sobre todo lo vikingo y místico, y como, ni siquiera sé la palabra correcta. No es amaderado, pero, ¿sabes? Ella simplemente tiene tanto conocimiento y es genial verla hacer algo tan diferente. Es genial verla sumergirse en algo tan diferente y prosperar en ello”.