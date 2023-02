NJPW: Okada nomina a Tanahashi como retador

Luego de que Kazuchika Okada defendiera el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP ante Shingo Takagi en la gran estelar de The New Beginning in Osaka, el monarca designó a su siguiente retador.

► Hiroshi Tanahashi tendrá su oportunidad titular

El “Ace of Universe” se encontraba en la mesa de comentarios, cuando escuchó que Okada lo desafió como su siguiente retador, para el evento Battle in the Valley en San José, California, Estados Unidos.

Dentro de la misma función de Osaka, Tanahashi derrotó a KENTA en un duelo individual; al momento del desafío, Tanahashi subió al ring y aceptó el combate. En Battle in the Valley, Kazuchika Okada contra Hiroshi Tanahashi será el escaparate de una de las mayores rivalidades de NJPW.

Justo hace once años, en The New Beginning 2012, en ese mismo escenario, Okada obtuvo un sorpresivo triunfo ante Tanahashi, conquistando el extinto Campeonato de Peso Completo IWGP por primera vez en su carrera. Además de evitar la defensa 12 de Tanahashi con el cetro, el resultado lo catapultó a los planos estelares tras el magnífico choque que ambos sostuvieron.

Hace poco, Hiroshi Tanahashi mencionó que nunca ha conquistado el Campeonato Mundial de Peso Completo IWGP, mismo por el que sólo ha contendido en una ocasión en 2021. Pero para él sería importante tener el cinturón más importante de la empresa; hecho que no sucede desde 2019.