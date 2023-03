Liv Morgan aborda su curioso momento en la NBA

Liv Morgan fue convertida en meme recientemente debido a un curioso momento que protagonizó en un partido de la NBA entre los New York Knicks y los Charlotte Hornets en el Madison Square Garden. La Superestrella de la WWE estaba en la arena como una fanática más mientras un hombre le estaba hablando sin que ella le hiciera caso en absoluto, simplemente respondiendo “ya” de manera automática. Pero quizá él tampoco tenga que preocuparse puesto que la ex Campeona SmackDown tampoco pareció darse cuenta cuando anunciaron su presencia a través del altavoz del estadio. Parecía que estaban pasando cosas mucho más interesantes en la cabeza de la luchadora que a su alrededor.

> Liv Morgan se pronuncia

Dicho esto, esto comentó la misma Liv Morgan sobre este momento cuando le preguntaron recientemente en The Bump:

“Tengo tantos pensamientos, tantas cosas que quiero decir. Qué momento tan extraño. Es tan extraño para mí lo que se vuelve viral y lo que no. Quiero decir que no teníamos idea de que nos iban a filmar. No teníamos idea de que la cámara estaba sobre nosotros, lo que no excusa nada. Ese es Justin Scalise, que trabaja en la WWE. Es increíble. Me estaba explicando algo y yo estaba viendo el juego y estaba escuchando, pero en lo profundo de mi cabeza, pensando en mis propios pensamientos, en mi propio mundo, tan inconsciente de que esto estaba siendo filmado. Mi teléfono estaba explotando y veo esta grabación. ‘Oh, Dios mío, Justin, lo siento mucho’. Es la cosa más extraña. Digamos que lo estaba ignorando, es el mes de la historia de la mujer y tenemos todos los derechos [risas]. No es lo que parecía, pero era extraño. Se extendió de la forma en que lo hizo. No era lo que parecía”.

