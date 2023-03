COLOR’s: “Yes, my Way Vol.5” Rina Amikura se corona

Girl’s Pro-Wrestling Unit Color’s llegó al Takashimadaira Ward Citizen Center con su función denominada “Yes, my Way Vol.5”.

► “Yes, my Way Vol.5”

La jovencita Momoka Hanazono doblegó a Kaori Yoneyama en poco más de diez minutos.

Siguió una confrontación de parejas que se midieron en triple amenaza. Sakuran Bonita (Cherry) y Hikari Shimizu superaron a Miyuki Takase e Itsuki Aoki y a Tae Honma y Momo Tani .

Kakeru Sekiguchi y Riko Kawahata no tuvieron contemplaciones ante Yuko Sakurai y Sumikaba Yanagawa y las vencieron en un rápido duelo de casi cuatro minutos de duración.

En la batalla estelar, SAKI llegó para exponer el Campeonato COLORS ante Rina Amikura. Pero apenas habían transcurrido unos minutos cuando el encuentro terminó sin decisión.

Entonces la lucha se convirtió en cuádruple amenaza ya que se agregaron Yuko Sakurai y Hikari Shimizu. Pero esto motivó más a Rina Amikura quien se aplicó a fondo y se proclamó nueva campeona, la quinta en la historia del cetro

Los resultados completos son:

COLOR’S “YES, MY WAY VOL. 5”, 25.02.2023

Takashimadaira Ward Citizen Center

1. Momoka Hanazono venció a Kaori Yoneyama (10:39) por Pinfall.

2. 3 Way Match: Sakuran Bonita (Cherry) y Hikari Shimizu derrotaron a Miyuki Takase e Itsuki Aoki y a Tae Honma y Momo Tani (11:06) con un Moon Love Night de Bonita sobre Tani.

3. Kakeru Sekiguchi y Riko Kawahata vencieron a Yuko Sakurai y Sumikaba Yanagawa (3:38) con un Jumping Cross Armbreaker de Sekiguchi sobre Sakurai.

4. COLOR’S Title: SAKI (c) vs. Rina Amikura – finalizó sin decisión (4:50).

5. COLOR’S Title, 4 Way Decision Match: Rina Amikura derrotó a SAKI, Yuko Sakurai y Hikari Shimizu (7:09) por Pinfall sobre SAKI – conquistando el título