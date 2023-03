Lita quería estar en estas grandes luchas en la WWE

Lita no es solo una de las mujeres más grandes en la historia de la WWE sino una de las Superestrellas. Eso quiere decir que ha ganado campeonatos, que ha protagonizado luchas históricas, así como momentos inolvidables, que ha tenido rivalidades para el recuerdo… Y en su caso podemos decir incluso que tiene mucho más mérito pues sus mejores años fueron en una época donde la división femenil no tenía tantas oportunidades como en los íultimos años. Aunque eso también le impidió estar en combates que hay desde la Evolución Femenil.

> Las luchas que quería Lita

Por ejemplo, Lita no pudo estar ni en una Elimination Chamber ni en un Money in the Bank. Y justamente de ello estuvo hablando ella recientemente en The Bet Las Vegas, señalando que le hubiera gustado haber formado parte de esos enfrentamientos. Quizá en el futuro, recordemos que aún está en activo, no a tiempo completo, pero de cuando en cuando vuelve a los encordados. Sin ir más lejos, unirá fuerzas a Trish Stratus y Becky Lynch para luchar contra Damage CTRL en WrestleMania 39.

“Recuerdo cuando sucedió el primer Elimination Chamber […] Recuerdo cuando sucedió el primer combate de Money in the Bank. Qué emocionadas estaban las chicas de tener un nuevo combate que esperar con un nuevo elemento.

“Oye, quiero hacer eso. Sentimos que solo teníamos que mirar en silencio desde un costado. Se habrían reído de nosotras si hubiéramos sugerido ‘¿y si tuviéramos uno de esos el próximo año?’“.

¿Crees que Lita ganará en WrestleMania 39?