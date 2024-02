Listos los participantes de la Elimination Chamber varonil

Seth Rollins, o más bien el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE, será el premio para el ganador del combate varonil dentro de la Cámara de Eliminación, y ayer, durante SmackDown, supimos definitivamente quiénes competirán por ser el elegido.

Sólo restaban dos huecos que llenar en el cupo de participantes, y Kevin Owens y Logan Paul se hicieron con ellos tras sus victorias sobre Dominik Mysterio y The Miz, respectivamente, bajo duelos clasificatorios.

Mientras, del lado femenil, Naomi y Tiffany Stratton consiguieron cuarta y quinta plaza para su respectiva Chamber, al derrotar a Alba Fyre y Zelina Vega. Resta por conocer una sexta y última integrante de la contienda.

Estamos a una semana de la celebración de Elimination Chamber 2024, el próximo día 24 desde el Optus Stadium de Perth (Australia). Seguidamente, su menú luchístico provisional.

EXCLUSIVE: @TheTrinity_Fatu and @tiffstrattonwwe are ecstatic to head to Perth for #WWEChamber while @ZelinaVegaWWE blames @EscobarWWE for her defeat, and @wwe_alba regroups with @IslaDawn.#SmackDown pic.twitter.com/8Ulrx4U0ab