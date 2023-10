Limitless Wrestling cancela evento tras tiroteo en Maine

La empresa de lucha libre independiente Limitless Wrestling, ha anunciado a través de sus redes sociales que debido a un reciente tiroteo masivo que tuvo lugar en Lewiston, Maine, el miércoles 25 de octubre, la compañía canceló su evento “Fresh Blood ’23” que tendrá lugar hoy sábado 28 de octubre.

La promotora con sede en Maine emitió un comunicado que dice que el lugar les pidió posponer el evento debido a problemas de seguridad. La declaración completa se puede leer a continuación:

Yarmouth PD y Amvets Hall nos han pedido que pospongamos el evento en vivo programado para mañana por la seguridad de todos los talentos, el personal y los fanáticos.

Todas las entradas de Fresh Blood ’23 se transferirán a nuestro evento final del año el sábado 16 de diciembre en Yarmouth. Se le enviarán nuevos boletos por correo para usarlos el 16/12. Si desea un reembolso, contáctenos directamente.

Nos recuperaremos de esto. Si desea apoyar a quienes se vieron directamente afectados por las tragedias de Lewiston, se ha lanzado un Fondo para las víctimas de tiroteos masivos.

Tomorrow's live event in Yarmouth, Maine has been cancelled.

We'll recover from this. If you'd like to support those directly impacted by the Lewiston tragedies, a Mass Shootings Victims' Fund has been launched.https://t.co/S2qwQKvUdD pic.twitter.com/qTaG5CNqtp

— Limitless Wrestling (@LWMaine) October 27, 2023