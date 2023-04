Lesionada, Indi Hartwell consiguió retener el Campeonato Femenil NXT

Roxanne Perez buscó recuperar el Campeonato Femenil de NXT e Indi Hartwell le dio la oportunidad para ello, pero Tiffany Stratton también se incluyó en la ecuación.

La lucha empezó a todo vapor, con las ganas de las tres luchadoras de llevarse el duelo de forma rápida, algo que no iba a pasar.

Fue así que las contendientes comenzaron a intercambiar golpes y castigos, quedando mejor parada Stratton en primera instancia, sacando a Indi y enfocando su castigo en Perez.

Pero las cosas no se iban a quedar así y las otras dos luchadoras comenzaron a sacar sus mejores armas para tomar el control del duelo.

Roxanne se mostró dominante con vuelos y movimientos rápidos, intentando diezmar a sus rivales, con varios castigos, hasta que Indi evitó una barredora y comenzó a tomar el control; sin embargo, Tiffanny no se quedó atrás y terminó sacando a sus rivales afuera del ring y se lanzó sobre ellas.

Indi Hartwell got injured here but still managed to come back and finish the match. #WWENXT pic.twitter.com/Gja88DuPD9

— Wrestling News (@WrestlingNewsCo) April 26, 2023