Tony D’Angelo y “Stacks” ganan la Trunk Match

Cansados unos de otros, Pretty Deadly (Kit Wilson y Elton Prince) y The Family (Tony D’Angelo y Channing “Stacks” Lorenzo) se enfrentaron en una Trunk Match, donde los ganadores serían quienes colocaran a sus rivales en la parte trasera de un automóvil.

Desde el inicio del combate las armas comenzaron a salir, pues ambos grupos se pegaron con sillas, botes de basura y hasta artículos de playa.

La técnica fue nula en el combate, pues como era de esperarse, lo importante era castigar a sus rivales para evitar que pudieran reaccionar cuando intentaran atraparlos en el maletero.

El dominio por momentos cambiaba de lado, pues los dos equipos conseguían reacciones para tomar el control.

Preetty Deadly consiguió meter a Stacks en el baúl, pero cuando iban a meter a su compañero, Lorenzo atacó con un extintor y luego The Family metieron a sus rivales en el baul, para llevarse la victoria.

🤌🤌🤌

What a match!#TheFamily slams the trunk shut and has taken down #PrettyDeadly!#NXTSpringBreakin' pic.twitter.com/7W8j16LQlR

— WWE (@WWE) April 26, 2023