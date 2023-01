La ex aspirante al peso mosca de la UFC Lauren Murphy se alegró de que su esquina no detuviera el combate entre asaltos contra Jéssica Andrade.

En un reciente post de Instagram, Murphy habló de su actuación en UFC 283.

“De acuerdo, básicamente todos los minutos que he pasado en Río -aparte de estos 15 de aquí- han sido fantásticos. La pelea fue una paliza, pero no como me la imaginaba“, publicó Murphy. “A veces las cosas se tuercen y hay que aprender de ellas y mejorar. Jessica es una rival increíblemente dura y aprenderé mucho de ella. Todas estas experiencias -las buenas y las malas- me hacen mejor atleta y ser humano. Por suerte estoy bien, tengo la nariz un poco rota y la cabeza necesita reposo, pero en unos días estaré bien“

“Me alegro de que mi esquina no detuviera el combate“, continuó Murphy. “Pensé que el árbitro iba a parar el combate en el segundo asalto, pero sonó la campana antes de que se decidiera a hacerlo. En cualquier caso, agradecí la oportunidad de seguir luchando. Mi cabeza y mi nariz se curarán con reposo, y mi corazón lo hará con el tiempo. Mi vida adulta ha sido un sueño, y a veces tengo que pagar por ese sueño. Volveré algún día, pero por ahora voy a lamerme las heridas y descansar un poco.

“Gracias Río por una estancia maravillosa y a la [UFC] por un viaje increíble y a [Jéssica Andrade] por la pelea”.

Murphy ganó su anterior pelea contra Miesha Tate en UFC Long Island el pasado julio. Ahora ha perdido dos de sus tres últimas peleas tras una racha de cinco victorias en el octágono. Murphy podría tomarse un tiempo de descanso tras la derrota ante Andrade, pero intentará volver a la senda de la victoria este mismo año.