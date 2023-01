Jamie Hayter recuerda lesionar a Toni Storm en AEW

Toni Storm se lesionó un hueso orbital luchando contra Jamie Hayter por el Campeonato Mundial Femenil AEW en Full Gear 2022. La nueva dueña del título lo recuerda en su reciente entrevista en Hawk vs. Wolf with Tony Hawk asegurando que se sintió muy mal y revelando cuál fue la reacción de su oponente. Afortunadamente, la ahora ex campeona pudo recuperarse sin problemas y volver a la acción; recientemente, ella y Saraya dieron juntas un cambio a rudas.

Yep, we're still thinking about how incredible @jmehytr vs. Toni Storm was 👏👏👏

Missed #AEWFullGear? Order the replay right now!

🔗 https://t.co/Ek0L2dyjoG pic.twitter.com/9o6UeQ3zbX

— All Elite Wrestling (@AEW) November 22, 2022