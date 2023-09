Bobby Lashley: «Nunca le pedí más dinero a la WWE»

Con un contrato de $1 millón de dólares anuales, Bobby Lashley es una de las WWE Superstars cuyo contrato es más alto desde que hizo su retorno a la compañía en 2018, diez años después de haberla abandonado para emprender una aventura como independiente, destacando especialmente en IMPACT. The All Mighty no solo ha tenido éxito financiero sino también luchístico, pues en este lustr ha sido Campeón WWE, Campeón de Estados Unidos y Campeón Intercontinental. En la actualidad, después de un tiempo perdido por la programación, está comenzando una nueva facción con The Street Profits.

► Bobby Lashley nunca pidió más dinero

Con el paso del tiempo, las ganancias monetarias de Lashley han ido a más, pero ello se ha debido a su trabajo duro y sincero y no ha pedirlo directamente, según él mismo aclara en una reciente aparición en el pódcast Millionaire Goals.

«Tuve la gran fortuna de que, cuando ingresé en esto, no estaba pensando en el dinero, estaba enfocado en el trabajo. Siempre he sido así. Me encanta esta cita: ‘Cuanto más trabajo, más suerte tengo’. Algunos de los tipos en este negocio están golpeando la puerta de Vince, diciendo ‘Quiero más dinero, dame más dinero’, y él responde, ‘Muéstrame lo que vales’. Cuando conseguí aumentos en WWE, no fui yo quien tocó la puerta, sino que ellos vinieron hacia mí. Mi último aumento, Vince [Vince McMahon] me llamó y dijo: ‘Te voy a pagar esto’. Cuando empecé en el desarrollo, estaba ganando lo justo para sobrevivir. Todo lo que necesitaba era la oportunidad, eso es todo lo que necesitaba. Dame la oportunidad y yo ganaré dinero después. Comencé a trabajar duro y, cuando estuve en la televisión, pasé de ganar poco dinero…

Creo que en mi segundo año en el negocio superé la marca del millón de dólares. Algunas personas no lo logran en toda su carrera. Tuve la suerte de estar en algunas buenas historias, trabajé duro y tenía algo que la multitud disfrutaba y algo que la dirección apreciaba. No soy el tipo de persona que hace la pelota, no soy el que hace favores, simplemente soy yo mismo. Soy igual con el camarero que con el CEO. Soy auténtico. No puedes fingir eso. Cuando observas nuestro negocio, dices: ‘Él interpreta un personaje, intenta ser algo, es un político, ese tipo es genuino’. Eso soy yo. La multitud lo comprende y por eso la gente se pone de mi lado.»