Colt Cabana se disculpó con Ryback por CM Punk

A lo largo de los años, Ryback se ganó la reputación en WWE de ser un luchador inseguro que no cuidaba de sus oponentes y que ocasionalmente estos salían lesionados de sus combates. Y una de las personas que alimentó esa narrativa fue CM Punk, quien lo acusó en múltiples ocasiones de lastimarlo. Los dos compartieron el encordado en 44 ocasiones entre los años 2012-2014, incluyendo 24 manos a mano, destacando entre todas las luchas cuando se enfrentaron por el Campeonato WWE en Hell In A Cell.

► La disculpa de Colt Cabana

The Best in the World y The Big Guy nunca solucionaron sus problemas y hasta el día de hoy, cuando sus carreras como Superstars han quedado en el pasado –Punk habría tenido interés en volver a ella a finales de 2022-, dicho asunto no se ha dado por zanjado. De hecho, en una reciente transmisión en vivo, Ryback vuelve a él para dar a conocer que Colt Cabana se disculpó con él en una ocasión después de que el nativo de Chicago «mintiera» en una aparición en su pódcast, Art of Wrestling, cuando eran amigos.

«Colt Cabana me vio en un evento y se acercó para pedirme disculpas. Se disculpó por lo que Punk había dicho sobre mí en su podcast y por inventar mentiras sobre mí. Se acercó a mí y expresó su pesar por que eso haya ocurrido.»

Entonces, CM Punk no solo acusó a Ryback de ser inseguro en el ring sino que también dijo que le tomó años tener la oportunidad de luchar contra él. Por lo que sabemos, el ahora exAEW nunca pidió disculpas a su antiguo compañero de vestidor, ni parece que crea tener motivos para hacerlo. De la misma manera que el exluchador tampoco se ha retractado de las cosas que ha dicho sobre él en estos años. ¿Qué tan interesante sería una lucha The Best in the World vs. The Big Guy ahora que ambos son agentes libres?