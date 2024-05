Las Vegas toma fuerza para albergar WrestleMania 41

De momento tan solo es un rumor, pero todo parece indicar que WrestleMania 41 se celebrará en 2025 en Las Vegas, Nevada – Paradise. Aunque en su momento se reportó que Minneápolis, Minnesota, parecía casi un hecho, en menos de un mes, la situación parece haber cambiado radicalmente.

Según ha podido saber hace unos días, Arash Markazi de The Sporting Tribune, actualmente el presidente de WWE, Nick Khan, se encontraría negociando arduamente para cerrar todos los detalles para hacer WrestleMania 41 en Las Vegas.

► WrestleMania 41, la del 2025, sería en Las Vegas

Y parece ser que The Undertaker, en una reciente edición de su video podcast Six Feet Under with Mark Calaway, añadió algo de leña al fuego al decir que Las Vegas era ahora el gran favorito para albergar la WrestleMania del próximo año.

Y ahora, la cuenta de X, antes Twitter, Wrestle Votes, ha señalado que todo parece indicar que sí, que Las Vegas sería la próxima ciduad que albergue WrestleMania. Este es el reporte, aunque hay que indicar que hay que tomarlo con mucha cautela, pues en el pasado, Wrestle Votes ha tenido un récord de equivocarse en sus informaciones internas o exclusivas, si bien recientemente ha estado acertado en muchas de ellas.

«Después de hablar con una fuente confiable de la WWE durante el fin de semana, parece que las posibilidades de que WrestleMania 41 se celebre en Minneapolis están disminuyendo con cada día que pasa. «Cuanto más esperamos un anuncio, más fuerte se ve Las Vegas», dijo la fuente.

Si bien esto no significa que Minnesota esté descartado, el retraso en el anuncio no forma parte de ninguna estrategia o lanzamiento nuevo. Se informa que la WWE está ansiosa por hacer saber la noticia lo antes posible».