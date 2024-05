La reconocida Superestrella WWE, Braun Strowman, volvió a WWE y a tener acción física en un ring en la pasada edición de Raw, la del 29 de abril. Esto, desde que tuvo lugar su última lucha, el primero de mayo de 2023.

Allí, junto a Ricochet, vencieron a Chad Gable y Otis en Raw. El motivo de su asuencia fue que durante combate se lesionó el cuello y tuvo que ser sometido a una cirugía de fusión de cuello, que tardó bastante en sanar.



El regreso de Strowman fue sorpresivo y allí, este tuvo un careo y acción física con Finn Bálor, el Campeón de los Estados Unidos, Logan Paul y Patrick Mahomes, de los Chiefs de la NFL.

BRAUN STROWMAN IS BACK!

The Monster of all Monsters wants a fight with #USChampion @LoganPaul & @PatrickMahomes of the @Chiefs during the #WWEDraft right now on #WWERaw! pic.twitter.com/luJtTEiADf

— WWE (@WWE) April 30, 2024