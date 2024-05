El veterano de los comentarios, gran figura y miembro del Salón de la Fama WWE y actual voz especial en la mesa de comentaristas para los PPVs de AEW, Jim Ross, fue sorprendido recientemente por nada más y nada menos que el actor, luchador, dueño y directivo de TKO, The Rock.

Y es que hace unos días, Ross anunció que iba a estar disponible la preventa de su nuevo libre, que será una nueva y actualizada autobiografía que llevará por nombre Business About To Pick Up. Ante esta noticia, The Final Boss le envió unas palabras de aprecio y cariño a Jim Ross por todas sus contribuciones al negocio de la lucha libre profesional. Estas fueron sus palabras:

«El magistral comentario play-by-play, con cada parte a detalle de Jim Ross, siempre ha estado impulsado por su pasión, profundo conocimiento de la lucha libre y, sobre todo, su habilidad para hacer que la audiencia sienta la acción de la lucha libre».

Luego de escuchar estas palabras, Ross reaccionó a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, con el siguiente mensaje:

Thank you to @TheRock for the kind words on my upcoming book covering my 50 years in professional wrestling.

The book is available at the link below for pre-order today 🤠

Boomer Sooner#JRBook50 pic.twitter.com/Ad1rWOUCu6

— Jim Ross (@JRsBBQ) April 30, 2024