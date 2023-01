Puedes añadir a Kevin Lee a la lista de luchadores que quieren pelear contra Jake Paul en la PFL.

Con Jake Paul haciendo este gran anuncio, no ha habido escasez de luchadores que se ofrecen como oponente para su debut en la PFL. Entre ellos se encuentra el ex luchador de la UFC, convertido en ex alumno del Eagle FC, Kevin Lee.

En una entrevista reciente con Brett Okamoto, de ESPN, Lee explicó que su contrato con Eagle FC le permite luchar fuera de esa promoción, lo que espera utilizar como vía para luchar en la PFL. Como resultado, le encantaría enfrentarse a Paul, diciendo que es la única pelea que tiene sentido para el YouTuber.

“Ahora están haciendo súper peleas. ¿Qué mejor manera de hacer una súper pelea que conmigo? No lo sé. Creo que, si Jake Paul es serio, ¿verdad? Si él es serio acerca de la lucha de MMA, por un lado, voy a darle el respeto si él sólo pasos en la jaula. Es totalmente diferente al boxeo. Esta cosa es totalmente diferente”, dijo Lee.

“Pero si quiere el respeto real de la gente que realmente entiende de lucha, tendrá que pelear contra alguien como yo. Estoy en el mejor momento de mi carrera, soy un luchador increíble. He luchado contra seis campeones del mundo diferentes… Ya he luchado contra todos estos tipos, así que incluso si llega hasta el final conmigo, incluso si consigue pasar de una campana, la gente puede mirarle y decir ‘Oh, vale, este tipo puede luchar contra Leon Edwards algún día’. Al igual, que en realidad tendría potencial. Ahora mismo, es un espectáculo de fenómenos lo que está haciendo. Y está haciendo dinero, pero yo también estoy en el negocio de hacer dinero. Si quiere hacerlo legítimo, estaré cerca”.

Kevin Lee hace algunos buenos puntos sobre la información que se puede aprender de ver a Jake Paul luchar contra un atleta de su pedigrí. Dicho esto, Paul ha expresado su interés en tratar de asegurar peleas con Nate Díaz recientemente, por lo que todavía es incierto cómo será su debut en la PFL.