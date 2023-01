AEW busca realizar Live Events, según Tony Khan

AEW poco a poco va creciendo y aunque actualmente tiene varios programas, su siguiente objetivo es realizar house shows o Live Events no televisado, algo que implementado WWE desde hace muchos años.

Tony Khan habló sobre la posibilidad de que estos eventos se hagan, incluso en noviembre de 2022 contrató a Jeff Jarrett para ser Director de Desarrollo Comercial y actualmente ha pasado más tiempo frente a las cámaras que desarrollando esta función.

Sin embargo, el dueño de AEW aseguró que es algo que ya tienen previsto y esperan comenzar en 2023.

“Eso es algo de lo que estamos hablando. Tenemos un gran equipo de eventos en vivo. Es algo de lo que hemos hablado mucho y hemos desarrollado el negocio de eventos en vivo. Definitivamente hay mucha demanda de eventos en vivo de AEW, y ahora tenemos esto una gran lista fuerte que de lugares donde se quieren que se realicen, así que es algo que vamos a hacer“, comentó en el podcast In the Zone.

► AEW tiene talento para realizar House Shows

Al momento, AEW solo ha realizado “The House Always Wins” el 9 de abril de 2021, como evento no televisado; sin embargo, la posibilidad de realizar este tipo de shows es algo que beneficiaría la marca.

Actualmente, pese a que tienen cuatro programas, mucho talento no tiene mucho tiempo para luchar, por lo que estos House Shows, podrían servir para que tengan actividad.