Las metas que tiene Sammy Guevara para 2023

Sammy Guevara no ha dejado de crecer en cada año en AEW. ¿Qué planea para este 2023? Esto mismo le preguntaron recientemente en MuscleManMalcolm on The Sportster. Teniendo en cuenta que en estos momentos, si bien continúa teniendo mucha presencia en televisión, está en un segundo plano con respecto a otros luchadores que sí están teniendo verdadero protagonismo en las historias de la compañía. Por ejemplo, ha estado ayudando a Chris Jericho durante su rivalidad con Ricky Starks.

> Sammy Guevara en 2023

“Este año calendario, quiero decir, tenemos que ser campeones nuevamente. Estoy empatado en la mayor cantidad de reinados con el Campeonato TNT con Cody Rhodes. Así que tenemos que romper ese récord. Ambos tres veces en este momento, tenemos que ir por cuatro. Ese es uno uno de los objetivos es romper eso, y entonces el cielo es el límite, ¿no? Al diablo con eso, hay un universo ahí afuera. Así que ya veremos,, hay muchas cosas divertidas en proceso, y no puedo esperar para mostrarles a todos cómo suceden. Definitivamente “.

El ‘Spanish God’ también comenta sobre la posibilidad de trabajar en ROH:

“Quiero decir, ya competí por el título mundial de [ROH], así que ya veremos. Nunca digas nunca, pero estoy firmado con AEW. Mi objetivo es ser el Campeón del Mundo. Así que ahí es donde mi vista está puesta en este momento. Pero bueno, el futuro siempre está abierto“.

Una idea que podría ser interesante es rivalizar junto a Tay Melo con Kip Sabian y Penélope Ford, quienes no hace mucho los acusaron de copiarlos:

“Por supuesto. ¿Por qué no lo haríamos? Vayamos al grano aquí, seamos brutalmente honestos. Básicamente están haciendo los personajes que hicimos antes de mi lesión. Seamos serios”.

¿Qué te gustaría que hiciera Sammy Guevara en 2023?