Las drogas son caras: Dana White sobre el regreso de Oscar de la Hoya

Es bien sabido que Dana White y Oscar de la Hoya no se llevan.

Su rivalidad va más allá de la promotoría de eventos deportivos.

White hace su trabajo con UFC en las MMA y Oscar de la Hoya con Golden Boy en el boxeo.

Cada uno trata de hacer los mejores eventos y bajita la mano, tratan de superar al deporte del otro.

Hay quien dice que las MMA son la evolución del boxeo.

Pero en el boxeo están convencidos de que el deporte tiene mucha vida.

Y desde esos argumentos se han tirado De la Hoya y White por años.

Principalmente, la crítica de De la Hoya es que en UFC no les pagan lo suficiente, lo que los atletas merecen.

De ahí, White ha lanzado petardos personales contra Oscar.

De la Hoya ha sido noticia desde hace días porque anunció que volverá.

Y White no perdió la ocasión para dar su opinión al respecto.

Que más que expresar sus piensos, contestó la pregunta respecto al regreso de Oscar.

"La cocaína no es barata. Necesitas tener dinero".

“Cocaine isn't cheap. It's expensive. You've got to make money." - UFC President Dana White on Oscar De La Hoya making a comeback in boxing. pic.twitter.com/SV7rCNnL5W

