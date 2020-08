Pat McAfee comenta sobre su experiencia en NXT TakeOver XXX

Después de rivalizar durante semanas, el ex campeón NXT Adam Cole y el ex pateador de la NFL Pat McAfee finalmente se enfrentaron dentro del ring en NXT TakeOver XXX, y si bien no había mucha expectativa en términos de calidad, lo cierto es que McAfee realmente sorprendió al Universo WWE con sus habilidades dentro del ring. Si bien no se llevó la victoria, el ex NFL se llevó muchos elogios por su gran actuación, y Triple H tiene la confianza en que volverá en el futuro.

► La experiencia de Pat McAfee en NXT TakeOver XXX

Pat McAfee habló sobre su experiencia de haber luchado en NXT TakeOver: XXX en su programa de esta mañana y dijo que estaba feliz de finalmente tachar este hito de su lista de deseos.

McAfee comenzó el segmento del programa hablando sobre su amor por la lucha libre mientras crecía y cómo siempre sintió que era un mundo al que pertenecía.

“Siempre tuve estas semillas que indicaban debía luchar. Incluso como adultos, mi señora y yo, tratamos de ver literalmente todos los programas de lucha libre que hay en la televisión. Solo porque es una combinación de cosas y creo que mucha gente tuvo la oportunidad de ver eso cada vez que se sumergieron en la etapa que tuve en NXT durante las últimas semanas. Esa lucha es mucho más que solo lucha. Es emoción. Es drama. Es comedia. Es atletismo. Es todo lo que siento que me ha atraído durante toda mi vida".

"El hecho de que pude subir al ring el sábado fue un momento en el que pensé, como ... oye, esto es algo que recordaré en mi lecho de muerte. Cuando luchas para un TakeOver en NXT, son los mejores programas de lucha que suceden. Entonces entendí que habría una enorme presión. Gran cantidad de publicidad. Una gran cantidad de todo porque TakeOver, especialmente uno monumental como TakeOver: XXX, es un gran negocio".

"Terminé con la derrota, pero hombre ... qué elemento de la lista de deseos para ir y decir, sí, tuve la oportunidad de hacer algo que siempre pensé que debía hacer y disfruté muchísimo".

McAfee recibió muchos elogios tras su actuación del sábado; sin embargo, no todo el tiempo fue así, ya que tuvo mucha resistencia cuando se anunció su combate contra Adam Cole. Al respecto, el actual analista deportivo declaró:

"Tan pronto como el Sr. H hizo de esto una lucha en TakeOver, vi que mucha gente en Internet comenzaba a enterrarme. Estaba siendo enterrado por gente que pensaba que era parte de su comunidad. Sigo todas las sábanas de tierra. Sigo a todas las personas a lo grande, porque soy un fanático de la lucha libre. Y solo estoy viendo a toda esta gente enterrarme. Yo digo, '¡hombre, ustedes no tienen idea!'

Honestamente. Ahora, el cliché sobre los pateadores es que no son muy atléticos, obviamente. Y todas esas cosas. Pero creo que si miras ni la mitad de un partido de mi carrera, soy un poco diferente de lo que creo que mucha gente. Esperaba que mucha gente pudiera ver eso. Aunque quería que esto terminara rápido, creo que tuvimos un espectáculo increíble."

Pat McAfee también dijo que no está seguro si volverá a luchar debido a su complicada agenda, pero tampoco lo descartó.

